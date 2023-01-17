Айтуганов Лябиб Карамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айтуганов Лябиб Карамович

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Место рождения

Нарат, Агрызский р-н, Татарстан

Дата рождения

21.10.1935

Дата смерти

24.03.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
21.10.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Нарат, Агрызский р-н, Татарстан
Смерть
24.03.1964
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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