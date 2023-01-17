Айтуганов Лябиб Карамович
Место рожденияНарат, Агрызский р-н, Татарстан
Дата рождения21.10.1935
Дата смерти24.03.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
21.10.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Нарат, Агрызский р-н, Татарстан
Смерть
24.03.1964
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)