Абакаров Загиди Алиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абакаров Загиди Алиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Пол

Мужской

Отец

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Абакаров Али

Мать: Суллуева Салихат Рамазановна

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