Червинский Мичислав
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1912
Дата смерти19.04.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1912
Отец: Червинский Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Червинская) Надежда
Мать ребёнка: Червинская (Гурская) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Червинская) Елена
Мать ребёнка: Червинская (Гурская) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1941
Сын: Червинский Иосиф
Мать ребёнка: Червинская (Гурская) Мария
Рождение ребёнка
1947
Дочь: (Червинская) Софья
Мать ребёнка: Червинская (Гурская) Мария
Смерть
19.04.1991