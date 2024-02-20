Червинский Мичислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червинский Мичислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1912

Дата смерти

19.04.1991

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1912

Отец: Червинский Петр

Мать: Червинская (Крачковская) Розалия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Червинская) Надежда

Мать ребёнка: Червинская (Гурская) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Червинская) Елена

Мать ребёнка: Червинская (Гурская) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Червинская (Гурская) Мария

Рождение ребёнка
1941

Сын: Червинский Иосиф

Мать ребёнка: Червинская (Гурская) Мария

Рождение ребёнка
1947

Дочь: (Червинская) Софья

Мать ребёнка: Червинская (Гурская) Мария

Смерть
19.04.1991

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