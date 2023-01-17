Серго Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСерго Галина Николаевна

Серго Галина Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1955

Отец: Скобеев Николай Арсентьевич

Мать: Скобеева Александра Федоровна

Рождение ребёнка
04.09.1980

Сын: Серго Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Серго Владимир Иванович

Рождение ребёнка
28.08.1987

Дочь: Серго Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Серго Владимир Иванович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серго Владимир Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close