Серго Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1955
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1955
Рождение ребёнка
04.09.1980
Сын: Серго Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Серго Владимир Иванович
Рождение ребёнка
28.08.1987
Дочь: Серго Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Серго Владимир Иванович
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно