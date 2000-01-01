Климук Павел известно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.
Дочь: Сахарчук Мария Павловна
Мать ребёнка: не указана
хутор Лидеполь, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
хутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Смерть
Неизвестно