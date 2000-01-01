Климук Павел известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимук Павел известно

Климук Павел известно

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1912 ст.

Дочь: Сахарчук Мария Павловна

Мать ребёнка: не указана

хутор Лидеполь, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
хутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close