Яблонский Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1960
Сын: Яблонский Сергей Александрович
Мать ребёнка: Яблонская Зоя Степановна
Рождение ребёнка
16.08.1965
Дочь: Казанцева Людмила Александровна
Мать ребёнка: Яблонская Зоя Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яблонская Зоя Степановна
Смерть
Неизвестно