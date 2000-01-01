Яблонский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яблонский Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1960

Сын: Яблонский Сергей Александрович

Мать ребёнка: Яблонская Зоя Степановна

Рождение ребёнка
16.08.1965

Дочь: Казанцева Людмила Александровна

Мать ребёнка: Яблонская Зоя Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яблонская Зоя Степановна

Смерть
Неизвестно
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