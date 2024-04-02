Полежаева (???) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Полежаев Степан Федотович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Матрена Степановна
Отец ребёнка: Полежаев Степан Федотович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Афимья Степановна
Отец ребёнка: Полежаев Степан Федотович
Смерть
Неизвестно