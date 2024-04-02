Полежаева (???) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полежаева (???) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Федотов Антон Степанович

Отец ребёнка: Полежаев Степан Федотович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Матрена Степановна

Отец ребёнка: Полежаев Степан Федотович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Афимья Степановна

Отец ребёнка: Полежаев Степан Федотович

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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