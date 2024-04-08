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Ершов Филипп Ефимов

Место рождения

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя

Дата рождения

05.10.1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1805 ст.

Отец: Ершов Ефим Михайлович

Мать: Ершова Мария Ефимова

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Крещение
08.10.1805 ст.
Восприемники: Макар Михайлович Ершов
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Степанида Филипповна

Мать ребёнка: Ершова Агафья Степанова

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Ульяна Филипповна

Мать ребёнка: Ершова Агафья Степанова

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Агафья Степанова

Смерть
Неизвестно
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