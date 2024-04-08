Ершов Филипп Ефимов
Место рожденияИнбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Дата рождения05.10.1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
05.10.1805 ст.
Отец: Ершов Ефим Михайлович
Мать: Ершова Мария Ефимова
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Крещение
08.10.1805 ст.
Восприемники: Макар Михайлович Ершов
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Степанида Филипповна
Мать ребёнка: Ершова Агафья Степанова
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Ульяна Филипповна
Мать ребёнка: Ершова Агафья Степанова
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ершова Агафья Степанова
Смерть
Неизвестно