Ольга Ларионовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОльга Ларионовна

Ольга Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пшенников Федор Кузьминич

Отец ребёнка: Пшенников Косьма Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшенникова Елена Кузьминична

Отец ребёнка: Пшенников Косьма Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пшенников Иван Кузьминич

Отец ребёнка: Пшенников Косьма Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшенникова Прасковья Кузьминична

Отец ребёнка: Пшенников Косьма Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пшенников Косьма Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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