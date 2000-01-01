Сальвейг (Salweih) Гертруда (Gertrudis) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальвейг (Salweih) Гертруда (Gertrudis)

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Место рождения

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

21.09.1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1775

Отец: Сальвейг Якоб

Мать: Бехтель Маргарета

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
16.01.1804

Муж: Феттиг Франц Иосиф

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
19.11.1804

Дочь: Феттиг Мария Елизавета

Отец ребёнка: Феттиг Франц Иосиф

Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно
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