Сальвейг (Salweih) Гертруда (Gertrudis)
Место рожденияМотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения21.09.1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1775
Отец: Сальвейг Якоб
Мать: Бехтель Маргарета
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
16.01.1804
Муж: Феттиг Франц Иосиф
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
19.11.1804
Дочь: Феттиг Мария Елизавета
Отец ребёнка: Феттиг Франц Иосиф
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно