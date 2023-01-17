Кондрашов Фёдор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Долгова Любовь Фёдоровна
Мать ребёнка: Кондрашова Анна Карповна
Бракосочетание
До 1813
Жена: Кондрашова Анна Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кондрашова Анна Карповна
Смерть
Неизвестно