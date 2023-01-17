Кондрашов Фёдор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашов Фёдор Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Долгова Любовь Фёдоровна

Мать ребёнка: Кондрашова Анна Карповна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1813

Жена: Кондрашова Анна Карповна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Аким Фёдорович

Мать ребёнка: Кондрашова Анна Карповна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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