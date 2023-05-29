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Корф Сергей Самуилович

Место рождения

Баку, Азербайджан

Дата рождения

1940

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Корф Самуил Яковлевич (Янкелевич)

Мать: Корф Анна Васильевна

Баку, Азербайджан
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