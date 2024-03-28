Порожникова Светлана Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порожникова Светлана Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.?

Пол

Женский

Добавил:

БЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порожников Олег Борисович

Рождение ребёнка
02.12.1991

Сын: Порожников Павел Олегович

Отец ребёнка: Порожников Олег Борисович

Рождение ребёнка
20.01.1995

Дочь: Порожникова Василина Олеговна

Отец ребёнка: Порожников Олег Борисович

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