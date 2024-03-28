Порожникова Светлана Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1991
Сын: Порожников Павел Олегович
Отец ребёнка: Порожников Олег Борисович
Рождение ребёнка
20.01.1995
Дочь: Порожникова Василина Олеговна
Отец ребёнка: Порожников Олег Борисович