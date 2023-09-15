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Лосев Пётр Никитович

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Место рождения

Тюрино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

21.12.1908

Дата смерти

14.11.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1908

Отец: Лосев Никита Михайлович

Мать: Лосева (Котова) Аксинья Трофимовна

Тюрино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лосева (Сидорина) Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Митрошкина (Лосев) Антонина Петровна

Мать ребёнка: Лосева (Сидорина) Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
24.07.1929

Сын: Лосев Владимир Петрович

Мать ребёнка: Лосева (Сидорина) Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Залетова (Лосев) Полина Петровна

Мать ребёнка: Лосева (Сидорина) Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 14.02.1936

Сын: Лосев Василий Петрович

Мать ребёнка: Лосева (Сидорина) Екатерина Григорьевна

родилась двойня, выжил только Василий
Смерть
14.11.1992

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