Лосев Пётр Никитович
Место рождения
Дата рождения21.12.1908
Дата смерти14.11.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1908
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Митрошкина (Лосев) Антонина Петровна
Мать ребёнка: Лосева (Сидорина) Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
24.07.1929
Мать ребёнка: Лосева (Сидорина) Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Залетова (Лосев) Полина Петровна
Мать ребёнка: Лосева (Сидорина) Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 14.02.1936
Мать ребёнка: Лосева (Сидорина) Екатерина Григорьевна
родилась двойня, выжил только Василий
Смерть
14.11.1992