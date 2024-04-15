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Белокур Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
06.02.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Парфений Или Николай Трофимович Куксенко
Бракосочетание
08.11.1909 ст.

Жена: Белокур Ирина Кононовна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSNW-C?i=204&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
08.12.1910 ст.

Сын: Белокур Даниил Андреевич

Мать ребёнка: Белокур Ирина Кононовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSJQ-H?i=89&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
04.04.1917 ст.

Сын: Белокур Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Белокур Ирина Кононовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-4SQ1-S?cc=3511744
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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