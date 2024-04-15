Белокур Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
06.02.1908 ст.
Парфений Или Николай Трофимович Куксенко
Бракосочетание
08.11.1909 ст.
Жена: Белокур Ирина Кононовна
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSNW-C?i=204&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
08.12.1910 ст.
Мать ребёнка: Белокур Ирина Кононовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSJQ-H?i=89&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
04.04.1917 ст.
Сын: Белокур Георгий Андреевич
Мать ребёнка: Белокур Ирина Кононовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-4SQ1-S?cc=3511744
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно