Воробьева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьева Мария

Воробьева Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.195

Дочь: Горбачева-Воробьева Нина Александровна

Отец ребёнка: Воробьев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Александр

Смерть
Неизвестно
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close