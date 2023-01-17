Воробьева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.195
Дочь: Горбачева-Воробьева Нина Александровна
Отец ребёнка: Воробьев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьев Александр
Смерть
Неизвестно
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край