Зазорный Гавриил Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
1861 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1883 ст.
Жена: Евдокия Васильевна
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 24.10.1883 запасной рядовой 93 иркутского полка Гавриил Прокофьевич Зазорный Юхновщина крестьянская дочь Евдокия Васильевна по жениху Лаптовицы крестьянин Андрей Маркович по же... Показать все