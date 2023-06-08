Зазорный Гавриил Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗазорный Гавриил Прокофьевич

Зазорный Гавриил Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1883 ст.

Жена: Евдокия Васильевна

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 24.10.1883 запасной рядовой 93 иркутского полка Гавриил Прокофьевич Зазорный Юхновщина крестьянская дочь Евдокия Васильевна по жениху Лаптовицы крестьянин Андрей Маркович по же... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.