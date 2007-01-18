Цыганков Юрий Алексеевич
Место рожденияСССР, Красноярский край,г. Канск
Дата рождения16.05.1931
Дата смерти18.01.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1931
Отец: Цыганков Алексей Яковлевич
Мать: скрыто настройками приватности
СССР, Красноярский край,г. Канск
Бракосочетание
06.01.1956
Рождение ребёнка
16.11.1956
Дочь: Цыганкова Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Цыганкова Людмила Владимировна
Смерть
18.01.2007