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Цыганков Юрий Алексеевич

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Место рождения

СССР, Красноярский край,г. Канск

Дата рождения

16.05.1931

Дата смерти

18.01.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1931

Отец: Цыганков Алексей Яковлевич

Мать: скрыто настройками приватности

СССР, Красноярский край,г. Канск
Бракосочетание
06.01.1956

Жена: Цыганкова Людмила Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.11.1956

Дочь: Цыганкова Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Цыганкова Людмила Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.01.2007
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