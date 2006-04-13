Гузек Альфред — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузек Альфред

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

13.09.1939

Дата смерти

13.04.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
18.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Горные Ключи, Кировский муниципальный район, Приморский край
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Рождение ребёнка
09.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Горные Ключи, Кировский муниципальный район, Приморский край
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Смерть
13.04.2006
Пермь, Пермский, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Южное

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