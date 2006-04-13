Гузек Альфред
Место рождения
Дата рождения13.09.1939
Дата смерти13.04.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
09.10.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Смерть
13.04.2006
Похороны
Неизвестно
Южное