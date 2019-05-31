Балчугов Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1949
Дата смерти31.05.2019
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1949
Отец: Балчугов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балчугов Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Балчугова (Коршунова) Алевтина Игнатьевна
Рождение ребёнка
21.07.1972
Дочь: Завитаева (Балчугова) Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Балчугова (Коршунова) Алевтина Игнатьевна
Смерть
31.05.2019