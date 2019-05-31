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Балчугов Сергей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1949

Дата смерти

31.05.2019

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1949

Отец: Балчугов Пётр

Мать: Балчугова Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балчугов Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Балчугова (Коршунова) Алевтина Игнатьевна

Рождение ребёнка
21.07.1972

Дочь: Завитаева (Балчугова) Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Балчугова (Коршунова) Алевтина Игнатьевна

Смерть
31.05.2019

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