Гедеонов Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гедеонов Дмитрий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Гедеонов Андрей Михайлович

Мать: Гедеонова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Гедеонов Лаврентий Дмитриевич

Мать ребёнка: Гедеонова Екатерина Филагриевна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Гедеонов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Гедеонова Екатерина Филагриевна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Гедеонов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Гедеонова Екатерина Филагриевна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Гедеонов Семен Дмитриевич

Мать ребёнка: Гедеонова Екатерина Филагриевна

Работа или профессия
Неизвестно
секунд-майор
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