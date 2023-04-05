Гедеонов Дмитрий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Рождение ребёнка
1779
Сын: Гедеонов Лаврентий Дмитриевич
Мать ребёнка: Гедеонова Екатерина Филагриевна
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Гедеонова Екатерина Филагриевна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Гедеонов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Гедеонова Екатерина Филагриевна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Гедеонов Семен Дмитриевич
Мать ребёнка: Гедеонова Екатерина Филагриевна
Работа или профессия
Неизвестно
секунд-майор