Мавра Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Барышев Григорий Евдокимов
Отец ребёнка: Барышев Евдоким Семенов
Рождение ребёнка
22.02.1787
Отец ребёнка: Барышев Евдоким Семенов
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Аксинья Евдокимова
Отец ребёнка: Барышев Евдоким Семенов
Рождение ребёнка
Около 1791
Отец ребёнка: Барышев Евдоким Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно