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Мавра Дмитриева

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Место рождения

Федоровское, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Федоровское, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Барышев Григорий Евдокимов

Отец ребёнка: Барышев Евдоким Семенов

Липня, Федоровская волость, Корчевской уезд
Рождение ребёнка
22.02.1787

Сын: Барышев Иван Евдокимов

Отец ребёнка: Барышев Евдоким Семенов

Липня, Федоровская волость, Корчевской уезд
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Аксинья Евдокимова

Отец ребёнка: Барышев Евдоким Семенов

Липня, Федоровская волость, Корчевской уезд
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Барышев Яким Евдокимов

Отец ребёнка: Барышев Евдоким Семенов

Липня, Федоровская волость, Корчевской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барышев Евдоким Семенов

Смерть
Неизвестно
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