Галанова (Красавина) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галанова (Красавина) Надежда Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.02.1939

Дата смерти

01.07.1989

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1939

Отец: Красавин Василий Иванович

Мать: Красавина Анастасия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.11.1969

Дочь: Тратканова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Осинкин Анатолий Кузьмич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.01.1974

Муж: Галанов Михаил Павлович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.10.1974

Сын: Галанов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Галанов Михаил Павлович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
01.07.1989
смерть от серозного менингоэнцефалита
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