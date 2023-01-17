Галанова (Красавина) Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения26.02.1939
Дата смерти01.07.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1939
Рождение ребёнка
26.11.1969
Дочь: Тратканова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Осинкин Анатолий Кузьмич
Бракосочетание
11.01.1974
Рождение ребёнка
19.10.1974
Сын: Галанов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Галанов Михаил Павлович
Смерть
01.07.1989
смерть от серозного менингоэнцефалита