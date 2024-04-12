(Корсун) Матрона Аггеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Корсун) Матрона Аггеевна

(Корсун) Матрона Аггеевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

15.11.1883

Дата смерти

06.02.1888

Пол

Женский

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1883

Отец: Корсун Аггей Симеонович

Мать: Корсун Варвара Наумовна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 151 /, м/к-1883г../ зап.№ 60 /
Крещение
15.11.1883
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1883г./ зап.№ 60 /, ГАДО Ф 265-1-6 / лист № 60 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука : Федор Михайлович Угнивенко и Мирона Ткаченко дочь-девица Татьяна
Смерть
06.02.1888
Причина смерти: Болезнь - дифтерит | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1888г./ зап.№ 6 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 60 /.
Похороны
07.02.1888
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1888г./ зап.№ 6 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 60 /.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close