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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1978 г.р.

Дети

2007 г.р.
2013 г.р.

Добавил:

АА
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дудкина) Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
2007

Сын: Ярослав

Мать ребёнка: (Дудкина) Ольга Владимировна

Самара, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
2013

Сын: Святослав

Мать ребёнка: (Дудкина) Ольга Владимировна

Самара, Самарская область, Россия

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