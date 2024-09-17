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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2007
Сын: Ярослав
Мать ребёнка: (Дудкина) Ольга Владимировна
Самара, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
2013
Сын: Святослав
Мать ребёнка: (Дудкина) Ольга Владимировна
Самара, Самарская область, Россия