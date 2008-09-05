Саддинов Фатек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саддинов Фатек

Место рождения

с.Ендовищи

Дата рождения

1914

Дата смерти

05.09.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Саддинова) Марзыя

Мать ребёнка: Саддинова Зяйняпь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Саддинова) Динара

Мать ребёнка: Саддинова Зяйняпь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саддинова Зяйняпь

Военная награда
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саддинова Зяйняпь

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саддинова Зяйняпь

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саддинова Зяйняпь

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.09.2008

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