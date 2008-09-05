Саддинов Фатек
Место рожденияс.Ендовищи
Дата рождения1914
Дата смерти05.09.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Саддинова) Марзыя
Мать ребёнка: Саддинова Зяйняпь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Саддинова) Динара
Мать ребёнка: Саддинова Зяйняпь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Саддинов Фатек В архив Дата рождения __.__.1914 Место рождения Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, д. Яндовищи Посмотреть на карте Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека Юбилейная картотека награждений Расположение документа шкаф 53, ящик 6 Номер документа 71 Дата документа 06.04.1985 Автор документа Министр обороны СССР
Рождение ребёнка
06.09.1956
Рождение ребёнка
29.05.1958
Рождение ребёнка
31.08.1959
Смерть
05.09.2008