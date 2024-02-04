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Шубина Нина Рахиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1956

Пол

Женский

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шубина Свветлана Анатольевна

Отец ребёнка: Шубин Анатолий Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шубина Алена Анатольевна

Отец ребёнка: Шубин Анатолий Анатольевич

Рождение ребёнка
12.09.1981

Дочь: Долгополова Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Шубин Анатолий Анатольевич

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