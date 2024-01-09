Степнова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степнова Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1903

Сын: Степнов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Степнов Яков Герасимович

Сафонова, Васильевская волость, Богородский уезд
Деревни Сафонова крестьянин Иван Герасимович Степнов и деревни черной крестьянская вдова Анна Яковлевна Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степнов Яков Герасимович

Смерть
Неизвестно
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