Берсенёв Миней Семёнович
Место рождениядеревня Новая, Трёхозерский сельский совет, Буткинский район, Свердловская область
Дата рождения23.11.1933
Дата смерти08.08.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1933
Рождение ребёнка
20.09.1958
Дочь: Берсенёва (Берсенёва) Анна Минеевна
Мать ребёнка: Берсенёва (Бердникова) Нинэль Анатольевна
Бракосочетание
06.10.1958
место регистрации Трехозерский сельский совет Буткинского района Свердловской области.
Рождение ребёнка
11.02.1960
Дочь: Семянова (Берсенёва) Галина Минеевна
Мать ребёнка: Берсенёва (Бердникова) Нинэль Анатольевна
Смерть
08.08.1989