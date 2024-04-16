Берсенёв Миней Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерсенёв Миней Семёнович

Берсенёв Миней Семёнович

avatar

Место рождения

деревня Новая, Трёхозерский сельский совет, Буткинский район, Свердловская область

Дата рождения

23.11.1933

Дата смерти

08.08.1989

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1933

Отец: Берсенёв Семён Сафонович

Мать: Берсенёва Матрёна Андреевна

Рождение ребёнка
20.09.1958

Дочь: Берсенёва (Берсенёва) Анна Минеевна

Мать ребёнка: Берсенёва (Бердникова) Нинэль Анатольевна

Бракосочетание
06.10.1958

Жена: Берсенёва (Бердникова) Нинэль Анатольевна

место регистрации Трехозерский сельский совет Буткинского района Свердловской области.
Рождение ребёнка
11.02.1960

Дочь: Семянова (Берсенёва) Галина Минеевна

Мать ребёнка: Берсенёва (Бердникова) Нинэль Анатольевна

Смерть
08.08.1989

Мы используем куки для улучшения работы сайта.