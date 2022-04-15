Бескишева (Лисовая) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бескишева (Лисовая) Людмила Николаевна

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Место рождения

Верейцы, Осиповичский район, Могилёвская область

Дата рождения

10.01.1949

Дата смерти

15.04.2022

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности
1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1991 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1949

Отец: Лисавой Николай Андреевич

Мать: Лисавая (Довгаль) Мария Яковлевна

Верейцы, Осиповичский район, Могилёвская область
Родилась в Верейцах
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хоменчук Николай Антонович

Рождение ребёнка
03.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хоменчук Николай Антонович

Развод
18.11.1986

Муж: Хоменчук Николай Антонович

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
21.08.1987

Муж: скрыто настройками приватности

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.04.1991

Дочь: Бескишева Мария Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Развод
19.09.1995

Муж: скрыто настройками приватности

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
15.04.2022

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