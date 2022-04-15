Бескишева (Лисовая) Людмила Николаевна
Место рождения
Дата рождения10.01.1949
Дата смерти15.04.2022
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1949
Родилась в Верейцах
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хоменчук Николай Антонович
Развод
18.11.1986
Бракосочетание
21.08.1987
Муж: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
27.04.1991
Дочь: Бескишева Мария Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
19.09.1995
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
15.04.2022