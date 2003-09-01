Абдуллина (Бедретдинова) Хадича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдуллина (Бедретдинова) Хадича

Место рождения

д.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.

Дата рождения

02.11.1926

Дата смерти

01.09.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1923 г.р.

Дети

1948 г.р.
1950 г.р.
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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
02.11.1926

Отец: Абульханов Бедретдин

Мать: (Фәтхулла Кызы) Шәрбәну

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдуллин Исхак

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдуллин Исхак

Рождение ребёнка
22.10.1948

Сын: Абдуллин Рафек

Отец ребёнка: Абдуллин Исхак

Рождение ребёнка
1950

Сын: Абдуллин Рамиль

Отец ребёнка: Абдуллин Исхак

Рождение ребёнка
07.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдуллин Исхак

Рождение ребёнка
03.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдуллин Исхак

Смерть
01.09.2003

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