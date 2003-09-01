Абдуллина (Бедретдинова) Хадича
Место рожденияд.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Дата рождения02.11.1926
Дата смерти01.09.2003
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1926
Отец: Абульханов Бедретдин
Мать: (Фәтхулла Кызы) Шәрбәну
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдуллин Исхак
Рождение ребёнка
22.10.1948
Сын: Абдуллин Рафек
Отец ребёнка: Абдуллин Исхак
Рождение ребёнка
1950
Сын: Абдуллин Рамиль
Отец ребёнка: Абдуллин Исхак
Рождение ребёнка
07.04.1954
Рождение ребёнка
03.10.1967
Смерть
01.09.2003