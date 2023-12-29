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Селивоненко Иван Феодосьев

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

27.01.1843 ст.

Дата смерти

21.02.1869 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1843 ст.

Отец: Селивонов Феодосий Яковлевич

Мать: Селивонова (...) Матрона Ильина

Кривоносовка, Сумська область
Работа или профессия
Неизвестно
временно обязанный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Крещение
30.01.1843 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
29.04.1862 ст.

Жена: Крадченко (Цыганкова) Акилина Титова

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
17.08.1864 ст.

Дочь: Воловик (Селивонова) Васса Ивановна

Мать ребёнка: Крадченко (Цыганкова) Акилина Титова

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
12.03.1867 ст.

Сын: Селивоненко Никифор Иванович

Мать ребёнка: Крадченко (Цыганкова) Акилина Титова

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
21.02.1869 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: от водяной болезни | В возрасте 26 лет (так в метрической книге)
Похороны
23.02.1869 ст.
Кривоносовка, Сумська область
«на приходском кладбище»

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