Селивоненко Иван Феодосьев
Место рождения
Дата рождения27.01.1843 ст.
Дата смерти21.02.1869 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1843 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
временно обязанный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Крещение
30.01.1843 ст.
Бракосочетание
29.04.1862 ст.
Рождение ребёнка
17.08.1864 ст.
Дочь: Воловик (Селивонова) Васса Ивановна
Мать ребёнка: Крадченко (Цыганкова) Акилина Титова
Рождение ребёнка
12.03.1867 ст.
Сын: Селивоненко Никифор Иванович
Мать ребёнка: Крадченко (Цыганкова) Акилина Титова
Смерть
21.02.1869 ст.
Причина смерти: от водяной болезни | В возрасте 26 лет (так в метрической книге)
Похороны
23.02.1869 ст.
«на приходском кладбище»