(Моризев (Маризин)) Фёкла Романова 20.09.1880 — найти родственников по фамилии на Familio

(Моризев (Маризин)) Фёкла Романова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 20.09.1880, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 12.12.1881, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Моризев (Маризин) Роман Евдокимович06.04.1854 г.р.
Мать
Моризева (Маризина) (Шалина) Елена Леонтьева / Елена Петрова1861 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1880

Отец: Моризев (Маризин) Роман Евдокимович

Мать: Моризева (Маризина) (Шалина) Елена Леонтьева / Елена Петрова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
12.12.1881
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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