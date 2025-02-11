(Моризев (Маризин)) Фёкла Романова
женский, родилась 20.09.1880, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 12.12.1881, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецМоризев (Маризин) Роман Евдокимович06.04.1854 г.р.
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Рождение
20.09.1880
Отец: Моризев (Маризин) Роман Евдокимович
Мать: Моризева (Маризина) (Шалина) Елена Леонтьева / Елена Петрова
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
12.12.1881
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область