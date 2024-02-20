Харлова (Аверина) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харлова (Аверина) Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1907

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1939 г.р.
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1939

Сын: Харлов Пётр Игнатьевич

Отец ребёнка: Харлов Игнат Михайлович

Рождение ребёнка
04.10.1940

Сын: Харлов Дмитрий Игнатьевич

Отец ребёнка: Харлов Игнат Михайлович

Рождение ребёнка
07.08.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харлов Игнат Михайлович

Смерть
1947
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