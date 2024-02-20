Харлова (Аверина) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1907
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.08.1939
Отец ребёнка: Харлов Игнат Михайлович
Рождение ребёнка
04.10.1940
Сын: Харлов Дмитрий Игнатьевич
Отец ребёнка: Харлов Игнат Михайлович
Рождение ребёнка
07.08.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харлов Игнат Михайлович
Смерть
1947