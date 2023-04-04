Батюшков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Батюшков Лев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Батюшкова) Александра
Мать ребёнка: Батюшкова (Бердяева) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Батюшкова) Варвара
Мать ребёнка: Батюшкова (Бердяева) Александра
Работа или профессия
Неизвестно
надворный советник
Рождение ребёнка
1787
Сын: Батюшков Константин
Мать ребёнка: Батюшкова (Бердяева) Александра
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Зиновьева (Батюшкова) Юлия
Мать ребёнка: Батюшкова (Бердяева) Александра
Смерть
1817