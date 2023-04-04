Батюшков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батюшков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Батюшков Лев

Мать: Батюшкова (Ижорина) Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батюшкова (Теглеева) Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Батюшкова) Александра

Мать ребёнка: Батюшкова (Бердяева) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Батюшкова) Варвара

Мать ребёнка: Батюшкова (Бердяева) Александра

Работа или профессия
Неизвестно
надворный советник
Рождение ребёнка
1787

Сын: Батюшков Константин

Мать ребёнка: Батюшкова (Бердяева) Александра

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Зиновьева (Батюшкова) Юлия

Мать ребёнка: Батюшкова (Бердяева) Александра

Смерть
1817

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