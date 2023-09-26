Жукова Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение ребёнка
24.06.1892 ст.
Дочь: Жукова Ольга Даниловна
Отец ребёнка: Жуков Данила (Даниил) Дмитриевич
"ЦГА Москвы", фонд №203, опись №780, дело №2945, стр. 583
Рождение ребёнка
13.11.1894 ст.
Сын: Жуков Александр Данилович
Отец ребёнка: Жуков Данила (Даниил) Дмитриевич
"ЦГА Москвы", фонд №2184, опись №1, дело №49, стр. 7
Бракосочетание
До 1896 ст.
Рождение ребёнка
07.04.1897 ст.
Отец ребёнка: Жуков Данила (Даниил) Дмитриевич
Смерть
Неизвестно