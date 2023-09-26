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Жукова Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1892 ст.

Дочь: Жукова Ольга Даниловна

Отец ребёнка: Жуков Данила (Даниил) Дмитриевич

Ступино, Домодедово, Московская область
"ЦГА Москвы", фонд №203, опись №780, дело №2945, стр. 583
Рождение ребёнка
13.11.1894 ст.

Сын: Жуков Александр Данилович

Отец ребёнка: Жуков Данила (Даниил) Дмитриевич

Ступино, Домодедово, Московская область
"ЦГА Москвы", фонд №2184, опись №1, дело №49, стр. 7
Бракосочетание
До 1896 ст.

Муж: Жуков Данила (Даниил) Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.04.1897 ст.

Сын: Жуков Василий Данилович

Отец ребёнка: Жуков Данила (Даниил) Дмитриевич

Ступино, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно
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