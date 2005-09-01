Качалкина Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1927
Дата смерти01.09.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1951
Сын: Качалкин Вячеслав Алексеевич
Отец ребёнка: Качалкин Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
11.03.1953
Сын: Качалкин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Качалкин Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
02.06.1955
Сын: Качалкин Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Качалкин Алексей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.2005