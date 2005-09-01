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Качалкина Мария Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1927

Дата смерти

01.09.2005

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Сын: Качалкин Вячеслав Алексеевич

Отец ребёнка: Качалкин Алексей Андреевич

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.03.1953

Сын: Качалкин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Качалкин Алексей Андреевич

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.06.1955

Сын: Качалкин Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Качалкин Алексей Андреевич

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качалкин Алексей Андреевич

Смерть
01.09.2005
Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
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