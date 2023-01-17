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Беляева Мария

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Место рождения

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1882

Муж: Беляев Аполлинарий Сергеевич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Попова Аделаида Аполлинарьевна

Отец ребёнка: Беляев Аполлинарий Сергеевич

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Кочановская Лидия Аполлинарьевна

Отец ребёнка: Беляев Аполлинарий Сергеевич

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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