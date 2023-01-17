Беляева Мария
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1882
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Попова Аделаида Аполлинарьевна
Отец ребёнка: Беляев Аполлинарий Сергеевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Кочановская Лидия Аполлинарьевна
Отец ребёнка: Беляев Аполлинарий Сергеевич
Смерть
Неизвестно