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Кез Виктор Емельянович
Кез Виктор Емельянович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.01.1910
Дата смерти
15.09.1943
Пол
Мужской
Отец
Кез Емельян
Мать
Кез Ядвига
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1910
Отец:
Кез Емельян
Мать:
Кез Ядвига
Смерть
15.09.1943
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