Кез Виктор Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кез Виктор Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1910

Дата смерти

15.09.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1910

Отец: Кез Емельян

Мать: Кез Ядвига

Смерть
15.09.1943
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