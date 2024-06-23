Паневин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паневин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паневин Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Паневина Феврония Илларионовна

Рождение ребёнка
12.10.1916

Дочь: Шеварева Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Паневина Феврония Илларионовна

Смерть
Неизвестно

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