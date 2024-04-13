Разумейко Антон Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумейко Антон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1917 г.р.
1920 г.р.
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Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Разумейко (Разумейко) Ульна Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Разумейко (Разумейко) Ульна Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Разумейко (Разумейко) Ульна Сидоровна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Разумейко Трофим Антонович

Мать ребёнка: Разумейко (Разумейко) Ульна Сидоровна

Рождение ребёнка
09.06.1920

Дочь: Рубль (Разумейко) Анастасия Тася Антоновна

Мать ребёнка: Разумейко (Разумейко) Ульна Сидоровна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Разумейко (Разумейко) Ульна Сидоровна

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