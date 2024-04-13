Разумейко Антон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1917
Сын: Разумейко Трофим Антонович
Мать ребёнка: Разумейко (Разумейко) Ульна Сидоровна
Рождение ребёнка
09.06.1920
Дочь: Рубль (Разумейко) Анастасия Тася Антоновна
Мать ребёнка: Разумейко (Разумейко) Ульна Сидоровна
Рождение ребёнка
1940