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Зелькова Виктория Викторовна

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Место рождения

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край

Дата рождения

16.03.1992

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1992

Отец: Зельков Виктор Васильевич

Мать: Зелькова Светлана Викторовна

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Работа или профессия
С 2016
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Учитель русского языка и литературы в средней школе № 4 г. Уссурийска, Приморского края, России.
Работа или профессия
С 2017
Горнореченский, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
Учитель русского языка и литературы в Горнореченской средней школе, Приморского края, России.
Место жительства
С 2017
Горнореченский, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
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