Зелькова Виктория Викторовна
Место рождения
Дата рождения16.03.1992
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1992
Работа или профессия
С 2016
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Учитель русского языка и литературы в средней школе № 4 г. Уссурийска, Приморского края, России.
Работа или профессия
С 2017
Учитель русского языка и литературы в Горнореченской средней школе, Приморского края, России.
Место жительства
С 2017