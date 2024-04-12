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Матвеева Ирина Ильинична

Место рождения

Никольское, Уфимский уезд, Уфимская губерния

Дата рождения

1844

Пол

Женский

Отец

1822 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

Не указаны

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ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Матвеев Илья Матвеевич

Мать: Матвеева Авдотья Кузьминична

Никольское, Уфимский уезд, Уфимская губерния
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