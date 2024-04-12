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Матвеева Ирина Ильинична
Матвеева Ирина Ильинична
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Древо
Место рождения
Никольское
, Уфимский уезд, Уфимская губерния
Дата рождения
1844
Пол
Женский
Отец
Матвеев Илья Матвеевич
1822 г.р.
Мать
Матвеева Авдотья Кузьминична
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец:
Матвеев Илья Матвеевич
Мать:
Матвеева Авдотья Кузьминична
Никольское
, Уфимский уезд, Уфимская губерния
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