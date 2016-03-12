Линков Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1948
Дата смерти12.03.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1948
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.03.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.03.2016