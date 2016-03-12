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Линков Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1948

Дата смерти

12.03.2016

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

Около 1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1948

Отец: Линкова Петр

Мать: Линкова (Доброскокова) Анна Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.03.2016

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