Савинов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.2002

Дочь: Савинова Полина Андреевна

Мать ребёнка: Савинова Ирина Алексеевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
04.01.2020

Дочь: Савинова Маргарита Андреевна

Мать ребёнка: Савинова Ирина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинова Ирина Алексеевна

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