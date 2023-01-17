Савинов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.2002
Дочь: Савинова Полина Андреевна
Мать ребёнка: Савинова Ирина Алексеевна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
04.01.2020
Дочь: Савинова Маргарита Андреевна
Мать ребёнка: Савинова Ирина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно