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Петрухин Яков Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Петрухин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Петрухин Осип Яковлев

Мать ребёнка: Петрухина Евдокия Степанова

Кезьмино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Петрухин Евграф Яковлев

Мать ребёнка: Петрухина Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Петрухина Феоктиста Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Кезьмино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Петрухин Петр Яковлев

Мать ребёнка: Петрухина Евдокия Степанова

Смерть
Неизвестно

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