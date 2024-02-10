Петрухин Яков Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Петрухин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Петрухина Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Петрухина Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Петрухина Феоктиста Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Петрухина Евдокия Степанова
Смерть
Неизвестно