Исаева Агрипина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева Агрипина Васильевна

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемник
16.02.1902
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Смерть
Неизвестно

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