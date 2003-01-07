Лернер Яков (Овший) Элевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1914
Дата смерти07.01.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1914
Отец: Лернер Эля Хаим Гершевич
Мать: Лернер Гитта
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1945
Сын: Лернер Игорь (Израэль) Яковлевич
Мать ребёнка: Венгринович Нина (Ханна) Семеновна
Рождение ребёнка
31.01.1947
Сын: Лернер Илья (Алик ) Яковлевич
Мать ребёнка: Венгринович Нина (Ханна) Семеновна
Смерть
07.01.2003