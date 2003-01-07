Лернер Яков (Овший) Элевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лернер Яков (Овший) Элевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1914

Дата смерти

07.01.2003

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1914

Отец: Лернер Эля Хаим Гершевич

Мать: Лернер Гитта

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Венгринович Нина (Ханна) Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Венгринович Нина (Ханна) Семеновна

Рождение ребёнка
04.05.1945

Сын: Лернер Игорь (Израэль) Яковлевич

Мать ребёнка: Венгринович Нина (Ханна) Семеновна

Рождение ребёнка
31.01.1947

Сын: Лернер Илья (Алик ) Яковлевич

Мать ребёнка: Венгринович Нина (Ханна) Семеновна

Смерть
07.01.2003

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