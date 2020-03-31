Ведерникова (Коновалова) Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1941
Дата смерти31.03.2020
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1941
Бракосочетание
13.02.1971
Рождение ребёнка
06.12.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ведерников Лев Николаевич
Рождение ребёнка
08.12.1974
Сын: Ведерников Александр Львович
Отец ребёнка: Ведерников Лев Николаевич
Смерть
31.03.2020
Причина смерти: Болезнь