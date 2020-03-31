Ведерникова (Коновалова) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведерникова (Коновалова) Людмила Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1941

Дата смерти

31.03.2020

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1941

Отец: Коновалов Михаил Иванович

Мать: Коновалова Мария Григорьевна

Бракосочетание
13.02.1971

Муж: Ведерников Лев Николаевич

Рождение ребёнка
06.12.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ведерников Лев Николаевич

Рождение ребёнка
08.12.1974

Сын: Ведерников Александр Львович

Отец ребёнка: Ведерников Лев Николаевич

Смерть
31.03.2020
Причина смерти: Болезнь

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