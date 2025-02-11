Gerbrand (Guenther) Katarina 07.10.1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Gerbrand (Guenther) Katarina

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 07.10.1825, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умерла 27.04.1887, Douglas, Manitoba, Canada

Отец
Guenther Johann03.10.1795 г.р.
Мать
(Peters) Katharina21.03.1804 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1825

Отец: Guenther Johann

Мать: (Peters) Katharina

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Крещение
26.05.1846

Иммиграция
13.07.1875
Quebec City, Quebec, Canada

S. S. Peruvian

Смерть
27.04.1887
Douglas, Manitoba, Canada

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