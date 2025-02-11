Gerbrand (Guenther) Katarina
женский, родилась 07.10.1825, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умерла 27.04.1887, Douglas, Manitoba, Canada
ОтецGuenther Johann03.10.1795 г.р.
Мать(Peters) Katharina21.03.1804 г.р.
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Рождение
07.10.1825
Отец: Guenther Johann
Мать: (Peters) Katharina
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Крещение
26.05.1846
Иммиграция
13.07.1875
Quebec City, Quebec, Canada
Смерть
27.04.1887
Douglas, Manitoba, Canada